Südkorea will eingereiste ausländische Corona-Infizierte Behandlungskosten zahlen lassen

Photo : KBS News

Die Regierung will künftig mit dem Coronavirus infizierte ausländische Eingereiste die Behandlungskosten zahlen lassen.Grund ist die deutliche Zunahme der Zahl der Ausländer unter den eingeschleppten Corona-Infektionsfällen. Die entsprechende Zahl in einer Woche kletterte von elf Anfang Juni drastisch auf 132 Mitte Juli.Die Regierung will demnach Gesetzesänderungen anstreben. Ausländer, bei denen im Zuge der Einreisekontrollen oder während einer zweiwöchigen Quarantäne eine Infektion bestätigt wird, würden dann die Kosten für den Krankenhausaufenthalt und die medizinische Versorgung selbst übernehmen.Von der Maßnahme sollen vor allem solche Ausländer betroffen sein, die das einheimische System zur Seucheneindämmung vorsätzlich belasten, wie solche, die gegen Quarantänemaßnahmen verstoßen.Die Regierung legte auch schärfere Maßnahmen zur Seucheneindämmung für Schiffe vor, die in südkoreanische Häfen einlaufen. Die Besatzungsmitglieder eines Schiffs, das in einem Hochrisiko-Staat losfuhr, sollen einen innerhalb von 48 Stunden vor der Abfahrt ausgestellten Nachweis eines negativen Covid-19-Testergebnisses vorlegen. Zudem wird die Landung von Crewmitgliedern nur erlaubt, sollte ihr Test nach der Ankunft in Korea negativ ausfallen.