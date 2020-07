Wieder Zuschauer in Baseballstadien erlaubt

Photo : YONHAP News

Nach einem monatelangen Zuschauerverbot wegen der Corona-Pandemie ist im südkoreanischen Profisport eingeschränkt wieder Publikum erlaubt.Am Sonntag wurden einige Profi-Baseballspiele wieder vor Publikum ausgetragen. Jedoch durften höchstens zehn Prozent der Sitze im Stadion belegt werden.Zuschauer im Stadion gab es damit erstmals nach dem Start der Profi-Baseballliga vor 82 Tagen am 5. Mai.Die Zuschauer und Cheerleaderinnen trugen alle Masken. Am Eingang wurde die Körpertemperatur gemessen, mittels QR-Codes wurden die Identität festgestellt und Personendaten gespeichert.Die Profi-Fußballliga will am 1. August wieder vor Publikum spielen. Auch hier gilt, dass nur bis zu zehn Prozent der Sitze belegt werden dürfen.Die Profi-Golfliga will zunächst bis Ende August Turniere ohne Zuschauer austragen. Danach will sie abhängig von der Corona-Lage über die eventuelle Zulassung von Zuschauern entscheiden.