Fünf vor Benin entführte südkoreanische Seeleute freigelassen

Photo : YONHAP News

Fünf südkoreanische Seeleute sind 31 Tage nach ihrer Entführung vor der Küste Benins freigelassen worden.Das Außenministerium teilte mit, dass die Südkoreaner gegen 21.50 Uhr am Freitag (Ortszeit) im Süden Nigerias freigelassen worden seien.Sie waren am 24. Juni vor der Küste Benins an Bord des ghanaischen Fischfangschiffs Panofi Frontier von Bewaffneten entführt worden.Laut Informationen befinden sich die Freigelassenen im Allgemeinen in einem guten Gesundheitszustand. Sie würden an einem von der Botschaft in Nigeria bereitgestellten sicheren Ort geschützt, so das Ministerium.Es wurde nicht bekannt, wer die Seeleute entführt hatte und wie es zur Freilassung kam.