Deutschland spricht sich gegen G7-Erweiterung aus

Photo : YONHAP News

Deutschland hat sich zur Idee einer Erweiterung der G7 um weitere Teilnehmerstaaten wie Russland und Südkorea ablehnend geäußert.Bundesaußenminister Heiko Maas sagte in einem Interview mit der Zeitung „Rheinische Post“ am Sonntag (Ortszeit), G7 und G20 seien zwei vernünftig aufeinander abgestimmte Formate. Man brauche nicht noch G11 oder G12, sagte er zu Plänen von US-Präsident Donald Trump, den G7-Gipfel um vier bis fünf Länder wie Russland und Südkorea zu erweitern.Russland könne selbst den größten Beitrag dazu liefern, dass solche Türen wieder geöffnet würden, fügte Maas hinzu.Russland war 2014 wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim aus der G8 ausgeschlossen worden. Maas verwies auf den Grund für Russlands Ausschluss aus der G8. Solange man dort keine Lösung habe, sehe er keine Chance für eine Rückkehr Russlands, betonte er.Das Verhältnis sei momentan in vielen Dossiers schwierig. Aber man brauche Russland, um Konflikte wie in Syrien, Libyen und in der Ukraine zu lösen, hieß es weiter.Großbritannien und Kanada hatten sich zuvor gegen Russlands Rückkehr in die Gruppe ausgesprochen. Wie verlautete, habe Japan der US-Regierung seine ablehnende Position zu Südkoreas Beteiligung an der G7 übermittelt.