Film „Peninsula“ schon von fast drei Millionen Zuschauern gesehen

Photo : YONHAP News

Der Zombiefilm „Peninsula“ steht kurz davor, die Marke von drei Millionen Zuschauern zu übertreffen.Der Streifen war seit dem Kinostart am 15. Juli stets Spitzenreiter beim Kartenverkauf. Nach Daten des Gremiums für Filmförderung KOFIC sahen sich am Wochenende 470.026 Zuschauer den Film an. Bisher lockte der Film 2,86 Millionen Zuschauer in die Kinos.Laut dem Filmverleih NEW steht „Peninsula“ auch in Taiwan, Singapur, Malaysia, Vietnam, Thailand und der Mongolei seit dem Kinostart an der Spitze beim Einspielergebnis.„Peninsula“ von Regisseur Yeon Sang-ho handelt vom letzten verzweifelten Kampf von Überlebenden vier Jahre nach dem Beginn der Zombieapokalypse, die in „Train to Busan“ erzählt wurde.