Militär: Überläufer überquerte über Insel Ganghwa Grenze zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der nordkoreanische Flüchtling, der kürzlich nach der Rückkehr nach Nordkorea als Corona-Verdachtsfall eingestuft wurde, ist offenbar über die Insel Gangwha in den Norden zurückgekehrt.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass dort eine Tasche mit einem Ausweis gefunden worden sei, die vermutlich dem Mann mit Nachnamen Kim gehört.In der Mündung des Flusses Han an der Insel vor der Westküste beträgt die Entfernung zwischen beiden Koreas lediglich 1,3 bis 2,5 Kilometer. Es gab Fälle, in denen Nordkoreaner dort durch den Fluss geschwommen und in den Süden gelangt waren.Laut Informationen war Kim von Kaesong bis zur südkoreanischen Insel Gyodong nahe Gangwha geschwommen, als er 2017 aus Nordkorea geflüchtet war.Das Militär glaubt, dass Kim durch ein Abflussrohr unter den Stacheldrahtzäunen entkommen sei. Zum Zeitpunkt der Grenzüberquerung, die vermutlich am 19. Juli erfolgte, hieß es nur, dass eine Untersuchung im Gange sei.Nordkorea hatte am Sonntag bekannt gegeben, dass ein Corona-Verdachtsfall gemeldet worden sei. Es handele sich um einen Überläufer, der vor drei Jahren nach Südkorea geflüchtet war und am 19. Juli heimlich zurückgekehrt sei.Die südkoreanische Seuchenkontrollbehörde teilte mit, dass der offenbar zurückgekehrte Nordkoreaner in Südkorea weder als Covid-19-Infizierter noch als Kontaktperson eingestuft worden sei.Laut dem Vereinigungsministerium waren in den letzten fünf Jahren insgesamt elf nordkoreanische Flüchtlinge nach Nordkorea zurückgekehrt.