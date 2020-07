Streit über akademischen Werdegang des designierten Geheimdienstchefs

Photo : YONHAP News

Der parlamentarische Geheimdienstausschuss hat am Montag eine Anhörung zum Kandidaten für den Posten des Direktors des Nationalen Geheimdienstes NIS, Park Jie-won, begonnen.Die Partei für Zukunft und Integration (UFP) warf Park vor, keine ausreichenden Angaben gemacht zu haben, offenbar um seinen akademischen Werdegang falsch darzustellen.Die Partei geht davon aus, dass Park vor dem Wechsel zur Dankook Universität 1965 falsche Angaben gemacht habe. So habe er vorgegeben, an einer vierjährigen Hochschule seinen Bachelor gemacht zu haben, obwohl er eine zweijährige Pädagogische Hochschule besucht habe.Der UFP-Abgeordnete Ha Tae-keung forderte Park wiederholt auf, diesbezüglich sein Zeugnis zu zeigen. Park lehnte die Forderung ab und betonte, es gebe keinen Grund, seine Hochschulleistungen nachzuweisen.Die führende Oppositionspartei brachte auch zur Sprache, dass Park 50 Millionen Won von einem Unterstützer geliehen und dann fünf Jahre lang nicht zurückgezahlt hatte. Es handele sich damit um eine illegale politische Spende, behauptete sie.Die regierende Minjoo-Partei Koreas stellte Fragen zur Auffassung des Kandidaten zu Nordkorea und der nationalen Sicherheit.