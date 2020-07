Südkorea meldet 25 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind erstmals seit einer Woche weniger als 30 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Montag mit, dass mit Stand von 0 Uhr binnen 24 Stunden 25 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden seien. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land belaufe sich auf 14.175.Bei 16 Fällen handelt es sich um aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen, bei neun um lokale Infektionen.In der Hauptstadtregion wurden 15 Infektionen gemeldet, acht davon lokale Infektionen, sieben eingeschleppte Fälle.Gesundheitsminister Park Neung-hoo bat, während der Urlaubssaison möglichst nicht weit wegzufahren. Sollte man verreisen, sollte dies so kurz wie möglich sein und möglichst nur mit der Familie.