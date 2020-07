Landesweit wieder Monsunregen

Photo : YONHAP News

Eine Monsunregenfront sorgt wieder für viel Regen in Südkorea.Der Regen setzte am frühen Montagmorgen auf der südlichen Insel Jeju ein und erreicht langsam weitere Teile des Landes.Laut dem Wetteramt werden von Montagsnacht bis zum frühen Dienstagmorgen an der Südküste des Landes und auf Jeju starke Regenfälle erwartet. Bis Dienstag wird mit über 200 Millimeter Regen an der Küste der Provinz Süd-Gyeongsang und mit 50 bis 150 Millimeter in den südlichen Regionen und der Provinz Nord-Chungcheong gerechnet.Es soll bis Mittwoch stark regnen.