Präsident Moon: Erholung der südkoreanischen Wirtschaft im dritten Quartal möglich

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in ist eine Erholung der südkoreanischen Wirtschaft im dritten Quartal möglich.Ein Aufschwung sei möglich, wenn Regierung und Privatsektor zusammenarbeiten, sagte Moon am Montag in der wöchentlichen Sitzung mit seinen Chefberatern. Südkorea habe einen wunderbaren wirtschaftlichen Schutzschild gegen die Covid-19-Pandemie aufgebaut. Dies stehe im Kontrast zum wirtschaftlichen Einbruch in anderen OECD-Staaten.Die Nachfrage nach Passagierflügen erhole sich auf das normale Niveau und signalisiere eine Erholung beim Inlandstourismus. Auch seien in den Stadien wieder Zuschauer erlaubt. Zudem habe im zweiten Quartal bereits eine Erholung eingesetzt und im dritten Quartal sei mit weiteren Verbesserungen zu rechnen.Der Exportrückgang sei das größte Hindernis für die wirtschaftliche Erholung. Glücklicherweise habe sich der Rückgang seit Juli abgeschwächt.Diese Herausforderung gleich zu überwinden sei zwar schwierig, da sich die Weltwirtschaft nur langsam erhole. Doch versprach er mehr Unterstützung für Exporteure.Die Regierung wolle verschiedene Instrumente einsetzen, um eine Erholung im dritten Quartal zu erreichen.