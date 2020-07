Präsident Moon billigt Ernennung von Lee In-young zum Vereinigungsminister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag die Ernennung des Abgeordneten der Regierungspartei Lee In-young zum neuen Vereinigungsminister gebilligt.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, mit. Lees Amtszeit habe am Montag begonnen.Der parlamentarische Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung hatte am Freitag inmitten eines Boykotts der Partei für Zukunft und Integration (UFP) Lees Anhörungsbericht angenommen. Die führende Oppositionspartei warf Lee vor, nicht ausreichend Materialien für die Anhörung eingereicht zu haben.Lee sagte vor seinem Arbeitsbeginn am Montag gegenüber Reportern, es wäre für kühne Veränderungen notwendig, strategisch zu handeln.Auf die Frage nach der Angelegenheit, die er mit größtem Interesse betrachte, hieß es, er wolle dafür sorgen, dass die Wiederherstellung von Gesprächen und die humanitäre Kooperation sofort umgesetzt würden. Sollte in einem solchen Prozess Vertrauen geschaffen werden, wolle er dazu übergehen, die Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea umzusetzen.