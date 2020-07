Außenminister Südkoreas und Ungarns sprechen über wirtschaftliche Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha ist am Montag mit ihrem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto zu einem Gespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen am Sitz des Außenministeriums in Seoul sprachen Kang und Szijjarto über die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Besprochen wurden außerdem Folgemaßnahmen nach der Havarie eines Ausflugsboots auf der Donau im vergangenen Jahr, bei der viele koreanische Touristen ums Leben kamen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium bewerteten beide Minister hoch, dass beide Länder trotz der schwierigen Lage wegen Covid-19 für den Personenaustausch kooperiert hätten. Ungarn erlaubt seit 15. Juli uneingeschränkt Einreisen aus Südkorea.Beide Minister äußerten ihre Zufriedenheit mit dem kontinuierlichen Zuwachs des bilateralen Handels und der Investitionen. Sie vereinbarten eine Kooperation, damit sich dieser Trend auch inmitten der Corona-Lage fortsetzen könne.Südkorea hatte bis zum vergangenen Jahr insgesamt 1,9 Milliarden Dollar in Ungarn investiert. Szijjarto sagte, dass Südkorea letztes Jahr der größte Investor in Ungarn geworden sei. Die ungarische Regierung hoffe, dass die Investitionen koreanischer Unternehmen in Ungarn weiter zunehmen würden.Er äußerte zudem die Hoffnung, dass Hinterbliebene koreanischer Opfer an der Zeremonie für die Enthüllung eines Denkmals zum Gedenken an die Havarie auf der Donau teilnehmen könnten.