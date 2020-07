Amazon Korea zahlt Körperschaftssteuer in Höhe von 150 Milliarden Won

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Niederlassung von Amazon Web Services hat Körperschaftssteuer in Höhe von 150 Milliarden Won (126 Millionen Dollar) gezahlt.Das Seouler Regionalbüro der Nationalen Steuerbehörde hatte im Januar letzten Jahres dem Unternehmen die Steuer auferlegt, nachdem eine Steueruntersuchung und nötige Verfahren danach durchgeführt worden waren. Amazon Korea tätigte die Zahlung im vergangenen November, ohne Einspruch dagegen einzulegen.Globale IT-Unternehmen haben behauptet, dass sie in Südkorea nicht steuerpflichtig seien, weil sie hier keinen festen Geschäftssitz hätten. Die Steuerbehörde geht jedoch davon aus, dass eine Steuerforderung begründet sei, sollten solche Unternehmen in Südkorea praktische Geschäftsaktivitäten wie die Kundenanlockung, Werbung und Vertragsschließung durchgeführt haben.Amazon Korea hat seit 2012 südkoreanischen Unternehmen Amazon Web Services, Cloud-Computing-Dienstleistungen, angeboten. Mit Stand 2018 übertraf sein Anteil am koreanischen Markt 50 Prozent, sein Jahresumsatz liegt laut Informationen bei über einer Billion Won (839 Millionen Dollar).Die Steuerbehörde trieb aus demselben Grund eine Körperschaftssteuer in Höhe von 600 Milliarden Dollar (503 Millionen Dollar) von Google Korea ein. Die Firma beantragte nach der Zahlung im Januar beim Steuergericht ein Einspruchsverfahren.