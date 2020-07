Nordkorea unterstützt nach eigenen Angaben Friedensbemühungen des ASEAN-Sicherheitsforums

Photo : YONHAP News

Nordkorea unterstützt nach eigenen Angaben die Bemühungen des ASEAN-Sicherheitsforums um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel.Das nordkoreanische Außenministerium veröffentlichte am Montag auf seiner Homepage eine Mitteilung, nach der das ASEAN-Regionalforum (ARF) unterstützt werde. Anlass hierfür war das 20. Jubiläum von Nordkoreas Mitgliedschaft in dem Sicherheitsforum.Darin teilte der Asien-Direktor Pak Jong-hak mit, dass Pjöngjang die Verwirklichung von Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel auf dem Verhandlungsweg unterstütze.Die ARF-Ziele der Friedensschaffung durch Vertrauensaufbau und die Förderung des Dialogs stünden im Einklang mit der nordkoreanischen Haltung.Zwar ist Paks offizielle Mitteilung nicht mit einer offiziellen Erklärung des Ministeriums gleichzusetzen, doch kann diese dennoch als Position der obersten Behörden aufgefasst werden, da sie im Internetauftritt des Ministeriums veröffentlicht wurde.Die ARF-Treffen zählen zu den wenigen multilateralen Versammlungen, zu denen Nordkorea ranghohe Vertreter schickt. Jüngst hatte ein in Vietnam eingesetzter nordkoreanischer Diplomat an einer ARF-Videokonferenz teilgenommen.