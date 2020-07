Nationales 67 Prozent der älteren Menschen in Korea wollen weiter arbeiten

Fast sieben von zehn älteren Menschen in Südkorea wollen im Schnitt bis zum Alter von 73 Jahren weiter arbeiten.



Das ergab eine Untersuchung des Statistikamtes im Mai bei Menschen im Alter von 55 bis 79 Jahren.



67,4 Prozent von insgesamt 14,27 Millionen Einwohnern in dieser Altersgruppe erklärten sich bereit, weiter zu arbeiten. Der Anteil ist 2,5 Prozentpunkte größer verglichen mit einem Jahr zuvor.



Als Grund nannten 58,8 Prozent, dass sie zu den Lebenshaltungskosten beitragen möchten. 33,8 Prozent verwiesen auf die Freude an der Arbeit.



22,7 Prozent, damit der größte Anteil, wünschten sich einen Monatslohn zwischen 1,5 und zwei Millionen Won. 19,5 Prozent nannten ein Gehalt zwischen einer und 1,5 Millionen Won.



Der Anteil der Rentenbezieher erhöhte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 47,1 Prozent. Die durchschnittliche Rentenhöhe stieg um 20.000 Won auf 630.000 Won (528 Dollar) im Monat.