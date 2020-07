Erneut weniger als 30 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 30 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 28 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land betrage 14.203.Es gab 23 aus dem Ausland eingeschleppte Infektionen, während fünf lokale Infektionen gemeldet wurden.Zehn eingeschleppte Fälle wurden im Zuge der Einreisekontrollen erfasst, 13 während der häuslichen Quarantäne nach der Einreise.Drei lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, jeweils eine in Busan und der Provinz Gyeonggi.Am Montag wurden 102 Corona-Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 13.007 Infizierte die Krankheit überstehen.Die Zahl der Corona-Toten kletterte auf 300, nachdem am Montag ein weiterer Todesfall gemeldet worden war.