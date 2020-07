UN rufen zur Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs auf

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben Süd- und Nordkorea zur Wiederaufnahme ihres Dialogs aufgerufen.Anlass für den Aufruf ist der 67. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg.Wie der US-Auslandssender Voice of America am Montag berichtete, habe UN-Sprecherin Eri Kaneko mitgeteilt, dass alle betroffenen Parteien auf die Millionen von Soldaten und Zivilisten zurückschauen sollten, die in dem Krieg gestorben seien.Die UN riefen zur Fortsetzung des innerkoreanischen Dialogs auf, der zu einem für alle förderlichen Frieden und Wohlstand führe.Der 70. Jahrestag des Kriegsausbruchs und der 67. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens könnten als Gelegenheiten für eine Wiederaufnahme des Dialogs dienen. Durch Dialog sollten ein nachhaltiger Frieden und die vollständige und nachweisliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verwirklicht werden, hieß es weiter.Doch sagte die Sprecherin auch, dass ein dauerhafter Frieden in Korea noch "in weiter Ferne" stehe.