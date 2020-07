Wirtschaft Regierung führt Kampagne zur Belebung ländlicher Wirtschaft durch

Die Regierung hat Maßnahmen zur Ankurbelung von Reisen in ländliche Gebiete, des Konsums einheimischer Agrarprodukte sowie des Essens außerhalb des Hauses vorgelegt.



Das Ministerium für Landwirtschaft, Lebensmittel und ländliche Angelegenheiten teilte mit, mit Finanzmitteln aus dem dritten Nachtragshaushalt eine Rabattkampagne durchzuführen, um die infolge von Covid-19 angeschlagene Wirtschaft in ländlichen Gebieten zu beleben. Es würden Rabatte in Höhe von 74,8 Milliarden Won (62 Millionen Dollar) finanziert.



Bei 60.000 Menschen werden 30 Prozent der Kosten fürs Reisen in ein ländliches Gebiet (maximal 30.000 Won) übernommen.



Vier Millionen Rabattgutscheine werden herausgegeben, um den Konsum frischer einheimischer Agrar- und Viehzuchtprodukte zu fördern. Beim Kauf solcher Produkte in Discountern, Online-Shops und auf traditionellen Märkten kann ein Rabatt von 20 Prozent (maximal 10.000 Won) gewährt werden.



Sollte man am Wochenende mindestens fünfmal in Restaurants essen und jedes Mal wenigstens 20.000 Won ausgeben, wird beim nächsten Mal ein Rabatt von 10.000 Won gewährt.



An der Kampagne beteiligen sich neun Kreditkartenfirmen. Die Rabatte werden in Form eines Abzugs bei der Kartenabrechnung oder des Cashbacks erfolgen.