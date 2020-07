Einigung zwischen Arbeitgebern und -nehmern sowie Regierung für Überwindung von Covid-19-Folgen unterzeichnet

Photo : YONHAP News

Vertreter von Arbeitgebern und -nehmern sowie der Regierung haben ein Abkommen zur Überwindung der Folgen der Corona-Krise abgeschlossen.Bei einer Sitzung des präsidialen Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrats am Dienstag wurde die Einigung in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in unterzeichnet.Die Unterzeichnung erfolgte 27 Tage nachdem die Feier zur Unterzeichnung am 1. Juli wegen des Boykotts der KCTU, einer der beiden Gewerkschaftsdachverbände, abgesagt worden war.Moon erschien erstmals vor dem trilateralen Gremium und sagte, dass die Einigung eine kostbare Frucht sei, die durch Zugeständnisse der Wirtschaftsakteure gewonnen worden sei.In der Einigung steht, dass Arbeitgeber und -nehmer größtmögliche Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Beschäftigung unternehmen würden. Die Regierung werde Lohnkürzungen infolge der verkürzten Arbeitszeit ausgleichen.Jedoch wurden das von Gewerkschaften verlangte Entlassungsverbot und die Forderung von Unternehmern in Bezug auf die Löhne nicht in die Einigung aufgenommen.Außerdem wurde beschlossen, dass die Regierung noch binnen Jahresfrist Pläne für die Erweiterung der Beschäftigungsversicherung auf alle Erwerbstätigen erstellt.Der Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsrat will bald ein Sonderkomitee bilden, um über die Umsetzung der Einigung und Folgemaßnahmen zu diskutieren.