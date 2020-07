China will Visaausstellung für Südkoreaner wieder aufnehmen

Photo : KBS News

Voraussichtlich ab Anfang August dürfen Südkoreaner wieder nach China einreisen.China verbietet wegen der Corona-Pandemie die Einreise von Ausländern grundsätzlich.Der südkoreanische Botschafter in Peking, Jang Ha-sung, teilte am Montag mit, Südkorea und China hätten vereinbart, die Erteilung von Visa an südkoreanische Studenten, Angestellte und Einwohner mit gültigen Aufenthaltserlaubnissen wieder aufzunehmen.Der Schritt wird voraussichtlich Anfang August erfolgen.Südkorea ist das erste Land, für das China Visaeinschränkungen nach dem Corona-Ausbruch lockerte.Mittlerweile durften Firmenmitarbeiter durch ein Fasttrack-Verfahren für Geschäftsleute in die Volksrepublik reisen, davon profitierten jedoch hauptsächlich Mitarbeiter von Großunternehmen und deren Zulieferfirmen.Die Koreanergemeinde in Peking schätzt die Zahl der Südkoreaner, die nach dem Corona-Ausbruch nicht nach China einreisen konnten, auf mehr als 70.000.