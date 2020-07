Wirtschaft Börse in Seoul kann erneut zulegen

Die Börse in Seoul hat am Dienstag erneut zulegen können.



Der Hauptindex Kospi gewann 1,76 Prozent auf 2.256,99 Zähler hinzu. Erneut hatten die Konjunkturpakete in der EU und den USA die Anleger ermutigt.



Auch der schwache Dollar habe zu Aktienkäufen in Schwellenmärkten geführt, darunter Südkorea.



Ein schwacher Dollar habe für ein Rebalancing von Portfolios weltweit gesorgt, sagte Seo Sang-young von Kiwoo Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.