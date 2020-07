Präsidialamt: Südkorea zu Diskussionen für höhere Raketen-Reichweite bereit

Photo : YONHAP News

Südkorea ist nach Angaben aus dem Präsidialamt zu Diskussionen mit den USA über eine höhere erlaubte Reichweite seiner Raketen bereit.Das sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Hyun-chong am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Kim hatte bei dem Termin die vierte Revision der südkoreanisch-amerikanischen Raketenrichtlinien bekannt gemacht. Demnach bestehen für Südkorea beim Einsatz von Festbrennstoff ab sofort keine Beschränkungen mehr.Gleichzeitig sagte er, dass die zulässige maximale Reichweite, die im Zuge der zweiten Revision auf 800 Kilometer erhöht worden sei, weiterhin gültig bleibe. Seoul habe sich zunächst auf die Beschränkungen hinsichtlich des Brennstoffs konzentriert, da dies als dringendere Frage eingestuft worden sei.Die Frage der Reichweite solle zu "gegebener Zeit" aber in nicht allzu ferner Zukunft geklärt werden.Auf die Frage, ob die jüngste Einigung an die sich hinauszögernden Verhandlungen über die Aufteilung der Verteidigungskosten geknüpft sei, wollte der stellvertretende Sicherheitsberater nicht direkt eingehen. Jedoch versicherte er, dass es keine Gegenleistung gegeben habe.Südkorea und die USA hatten sich 2012 darauf geeinigt, die zulässige Reichweite südkoreanischer Raketen von 300 auf 800 Kilometer zu erhöhen.