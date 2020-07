Verbraucherstimmung verbessert sich dritten Monat in Folge

Photo : Getty Images Bank

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich im Juli den dritten Monat in Folge verbessert.Nach Angaben der Zentralbank kletterte der Konsumklimaindex CCSI um 2,4 Punkte verglichen mit dem Vormonat auf 84,2.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher für die Konjunkturentwicklung pessimistisch gestimmt ist.Die Notenbank führte die Aufwärtsbewegung auf die aktive Reaktion der Politik inmitten der zunehmenden Zahl der Corona-Infizierten zurück.Verschiedene Maßnahmen im Juli wie die Rabattkampagne „Korea Donghaeng Sale“, die koreanische Version des New Deal und der dritte Nachtragshaushalt hätten Einfluss auf die Erholung der Konsumentenstimmung ausgeübt, sagte ein Mitarbeiter der Notenbank.