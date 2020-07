Politik Präsident Moon wirbt bei Neuseeland für Kandidatin für WTO-Chefposten

Präsident Moon Jae-in hat bei Neuseeland um Unterstützung für Handelsministerin Yoo Myung-hee gebeten, die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO) werden möchte.



Der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok teilte mit, dass Moon am Dienstag mit der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern ab 16.30 Uhr 30 Minuten lang telefoniert habe.



Moon habe betont, dass Yoo als einzige Kandidatin aus der Region Asien und Pazifik die richtige Person für WTO-Reformen und die Verbesserung des Systems für den multilateralen Handel sei.



Ardern habe geantwortet, dass ihr Land Interesse an der Wahl des neuen WTO-Chefs habe. Auch sei ihr mitgeteilt worden sei, dass Yoo eine sehr qualifizierte Kandidatin sei.



Die beiden Regierungschefs hätten außerdem über die Zusammenarbeit bei der Virus-Bekämpfung gesprochen. Hierbei sei es unter anderem um Fragen der Entwicklung, Herstellung und fairen Verteilung von Corona-Impfstoffen gegangen.



Darüber hinaus sei ein Vorfall um einen südkoreanischen Diplomaten erörtert worden, der 2018 als Mitarbeiter der Botschaft in Neuseeland eine Ortskraft sexuell belästigt haben soll. Südkorea hatte auf die Immunität des Diplomaten gepocht, so dass es nicht zu einer Festnahme kam. Der Diplomat ist zurzeit Generalkonsul in einem asiatischen Land.