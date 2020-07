Präsident Moon billigt Ernennung von Park Jie-won zum Geheimdienstschef

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag die Ernennung des früheren Abgeordneten Park Jie-won zum Direktor des Geheimdienstes NIS gebilligt.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kang Min-seok mit.Parks Amtszeit als NIS-Chef beginnt am Mittwoch.Der parlamentarische Geheimdienstausschuss nahm früher am Dienstag allein mit den Stimmen der Mitglieder der regierenden Minjoo-Partei Koreas den Anhörungsbericht zu Park an. Die Abgeordneten der Partei für Zukunft und Integration im Komitee stuften den Kandidaten für den Posten als ungeeignet ein und blieben der Berichtsannahme fern.