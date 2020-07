Südkorea will bei kommendem G7-Gipfel über weitere Teilnahme sprechen

Photo : YONHAP News

Südkorea will beim kommenden G7-Gipfel über seine weitere Teilnahme an dem Format sprechen.Das sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Kim Hyun-chong am Dienstag im KBS-Fernsehen.Der diesjährige G7-Gipfel werde am 31. August oder 1. September in Washington stattfinden. Südkorea werde dann in der Lage sein, eine weitere jährliche Teilnahme zu koordinieren. Auch müsse diskutiert werden, in welcher Funktion Südkorea an Gesprächen jedweder Art teilnehme.US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Juni in einem Telefongespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in angeregt, die G7 auf elf oder 12 Teilnehmerstaaten zu erweitern. Er nannte Südkorea, Australien, Indien und Russland als mögliche Kandidaten und lud sie zum diesjährigen Treffen ein.Zuletzt hatten sich Japan und Deutschland gegen eine Erweiterung ausgesprochen.Kim unterstrich in dem Fernsehinterview, dass Trump die G7 in der jetzigen Form als "überholt" bezeichnet habe.