Kaufpreis kleiner Wohnungen in Seoul übersteigt erstmals 400 Millionen Won

Photo : YONHAP News

Der durchschnittliche Kaufpreis kleiner Wohnungen in Seoul hat erstmals 400 Millionen Won oder 330.000 Dollar überstiegen.Die Geschäftsbank KB Kookmin Bank teilte in ihrem heute veröffentlichten monatlichen Bericht zur Entwicklung der Immobilienpreise mit, dass eine 40-Quadratmeter-Wohnung in Seoul im Juli im Schnitt 413,8 Millionen Won gekostet habe.Die meisten der kleinen Wohnungen, die für die Erhebung berücksichtigt wurden, befänden sich in der Peripherie, darunter beispielsweise Nowon, Dobong, Gangbuk im Nordosten und Geumcheon, Gwanak und Guro im Südwesten.In den letzten Monaten seien die Preise für kleine Wohnungen schneller gestiegen. Ein 36,1 Quadratmeter großes Apartment im Bezirk Dobong sei in nur anderthalb Monaten 60 Millionen Won teurer geworden und wechsele nun für 410 Millionen Won den Besitzer.Ein Forscher der Bank erklärte den Trend mit einer Torschlusspanik. Viele wollten noch schnell eine Wohnung kaufen, da die Regierung neue Maßnahmen gegen Immobilienspekulation angekündigt habe.