Reisende wählen Korean Air zur drittbesten Fluggesellschaft der Welt

Photo : YONHAP News

Korean Air ist von Reisenden aus der ganzen Welt zur drittbesten Fluggesellschaft der Welt gekürt worden.Die koreanische Fluggesellschaft teilte am Mittwoch mit, dass sie bei den Travellers´ Choice Awards 2020 von Tripadvisor auf Platz drei in der Kategorie der 10 besten Airlines der Welt rangiert habe.Korean Air wurde zudem zu den besten Fluggesellschaften in Asien gezählt und zur besten Airline in Südkorea gewählt.Tripadvisor ist die weltgrößte Reiseplattform mit rund 860 Millionen Bewertungen zu Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. Bei den Travellers´ Choice Awards werden die Gewinner anhand der Bewertungen und Gesamtwertungen von Reisenden aus der ganzen Welt in den letzten zwölf Monaten ermittelt.