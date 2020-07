Premier: Südkorea will Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für Gastarbeiter anstreben

Photo : YONHAP News

Südkorea will nach Wegen suchen, um die Aufenthaltserlaubnis für ausländische Arbeitnehmer zu verlängern und ihnen vorübergehend die Arbeit auf Bauernhöfen zu ermöglichen.Diese Absicht teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Mittwoch mit. Auf Bauernhöfen herrsche im Vorfeld der Erntezeit ein großer Arbeitskräftemangel infolge von Covid-19, sagte er.Der Premier verwies zugleich darauf, dass manche ausländischen Arbeitnehmer trotz der abgelaufenen Aufenthaltserlaubnis wegen der Abriegelung des Heimatlandes oder ausgefallener Flüge nicht heimkehren können. Sollte die Aufenthaltserlaubnis dieser Arbeiter verlängert werden, könnten sie saisonale Jobs übernehmen, was zur Behebung des Arbeitskräftemangels in der Landwirtschaft beitragen würde.