Südkorea meldet 48 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist auf fast 50 geklettert, nachdem an zwei Tagen in Folge weniger als 30 Fälle gemeldet worden waren.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Dienstag 48 neue Ansteckungsfälle bestätigt. Die Zahl der bisher registrierten Corona-Infizierten im Land erreiche nun 14.251.14 lokale Infektionen wurden gemeldet, während 34 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Bisher wurden insgesamt 2.363 eingeschleppte Infektionen gemeldet.Von den 34 eingeschleppten Fällen waren zwölf Südkoreaner und 22 ausländische Staatsbürger.Von den lokalen Infektionen wurden sieben Fälle in Seoul bekannt, fünf in der Provinz Gyeonggi. Busan und Incheon meldeten jeweils eine Infektion.Die Zahl der genesenen Corona-Patienten kletterte um 62 auf 13.069. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus liegt unverändert bei 300.