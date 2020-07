WHO: 1.200 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind bis 16. Juli insgesamt 1.211 Menschen in Nordkorea auf Covid-19 getestet worden.Bei allen sei das Testergebnis negativ ausgefallen, teilte Edwin Salvador, WHO-Vertreter in Pjöngjang, in einer E-Mail an den US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Mittwoch mit.Derzeit stünden 696 nordkoreanische Staatsbürger unter Quarantäne. Diese hätten im Hafen von Nampo oder an der Grenze zwischen Sinuiju und der chinesischen Stadt Dandong gearbeitet, hieß es.Zuvor hatte die WHO mitgeteilt, dass in Nordkorea bis 9. Juli 1.117 Menschen auf Covid-19 getestet worden seien und dass sich 610 Menschen in Quarantäne befänden.Laut neuen Richtlinien des nordkoreanischen Außenministeriums dürfen die Diplomaten und Mitarbeiter humanitärer Organisationen in Pjöngjang nicht in eine andere Region ziehen oder reisen. Man soll außerdem auch dann eine Maske tragen, wenn man in Pjöngjang mit dem Auto unterwegs ist.Nordkorea hatte am Samstag bei einer Dringlichkeitssitzung des Politbüros der Arbeiterpartei unter Leitung von Machthaber Kim Jong-un den höchsten Notstand ausgerufen. Anlass war ein Corona-Verdachtsfall in Kaesong. Es handele sich um einen Überläufer, der jüngst heimlich nach Nordkorea zurückgekehrt sei, hieß es.