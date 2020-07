Städtische Sportanlagen in Seoul öffnen wieder

Photo : YONHAP News

29 städtische Sportanlagen in Seoul öffnen schrittweise wieder.Die Einrichtungen wurden im Mai geschlossen, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Die Wiedereröffnung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Schutzmaßnahmen gegen die Seuche eingehalten werden.Ab dem 20. Juli sind das Mokdong-Stadion und das Mokdong-Baseballstadion wieder zugänglich. Am 1. August werden unter anderem das Jamsil Futsal-Stadion und die Jangchung Arena wieder geöffnet. Am 3. August erfolgt die Wiederöffnung des Jamsil-Hallenbades und der Jamsil-Tischtennishalle.Die Seouler Stadtverwaltung will konkrete Maßnahmen zur Seucheneindämmung für die jeweiligen Anlagen ausarbeiten und diese gründlich umsetzen.