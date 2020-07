Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,27 Prozent auf 2.263,16 Zähler.Da der US-Dollar schwach bleibe, schienen ausländische Anleger ihren Blick auf nicht in Dollar denominierte Vermögenswerte zu richten, darunter auch südkoreanische Aktien, wurde Seo Jung-hoon von Samsung Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.