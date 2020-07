Nordkorea mahnt ausländische Diplomaten zur Einhaltung der Corona-Schutzregeln

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ausländische Diplomaten zur Einhaltung der Corona-Schutzregeln gemahnt.Das kommunistische Land hatte jüngst seine Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Covid-19-Erreger verschärft.Die russische Botschaft in Pjöngjang teilte am Mittwoch über das soziale Netzwerk Facebook mit, vom nordkoreanischen Außenministerium eine entsprechende Mitteilung erhalten zu haben. Darin sei daran erinnert worden, die Richtlinien für Diplomaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu befolgen, damit Nordkorea seinen behaupteten Status als Corona-freies Land aufrechterhalten könne.Zu den Richtlinien zähle ein Verbot von Reisen in Gebiete außerhalb der Hauptstadt. Auch müssten in öffentlichen Verkehrsmitteln Schutzmasken getragen werden. Von größeren Veranstaltungen oder der Fortbewegung in Gruppen von mehr als vier Personen werde abgeraten.Die Anordnung ist Teil der verstärkten Bemühungen, einen Corona-Ausbruch in Nordkorea zu verhindern. Letzte Woche war in Nordkorea ein Mann mit Symptomen einer Corona-Infektion in der grenznahen Stadt Kaesong aufgegriffen worden. Es handelt sich um einen Flüchtling, der heimlich aus Südkorea nach Nordkorea zurückgekehrt war.Wegen des Verdachtsfalls hatte Nordkorea am vergangenen Wochenende den maximalen Alarmzustand ausgerufen.