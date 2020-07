Regenwarnung für Daejeon und Sejong ausgegeben

Photo : YONHAP News

Für die Landesmitte ist eine Regenwarnung ausgegeben worden.Vor besonders heftigen Regenfällen warnt die nationale Wetterbehörde in den Städten Sejong, Daejeon, Cheonan, Asan, Gyeryong und Nonsan in der Provinz Süd-Chungcheong. Auch die Bewohner von weiteren neun Städten und Landkreisen in dieser Provinz wurden zur Vorsicht gemahnt.In der Stadt Daejeon wurde davor gewarnt, dass der Gapcheon-Fluss über die Ufer treten könnte.Mit Stand Donnerstagmorgen waren in Daejeon rund 150 Millimeter Regen niedergangen, in Sejong waren es etwa 65 Millimeter.In Daejeon, Sejong und Teilen der Provinz Süd-Chungcheong werde es bis Freitagmorgen voraussichtlich noch 200 Millimeter Regen zusätzlich geben.