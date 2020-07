Russland will ab August wieder internationale Flüge aufnehmen

Photo : YONHAP News

Die russische Regierung will am 1. August den internationalen Flugverkehr wieder aufnehmen.Russland hatte Ende März angesichts der Corona-Pandemie die internationalen Linienflüge ausgesetzt.Zuerst werden drei Strecken, nach Großbritannien, in die Türkei und nach Tansania, wieder bedient.Wie verlautete, diskutiere Russland auch mit Südkorea über die Wiederaufnahme von Flugverbindungen. Auf einen konkreten Zeitplan hätten sich beide Länder aber noch nicht geeinigt.Laut lokalen Medien wird als Nächstes der Flugverkehr mit Südkorea, Ungarn, den Malediven und den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder aufgenommen.Russland will Passagierflüge auf der Grundlage des Prinzips der Gegenseitigkeit wieder aufnehmen. Moskau fordert nämlich, dass das Partnerland dieselben Maßnahmen trifft, wenn Russland die Wiederaufnahme von Flügen erlaubt und das Einreiseverbot für Ausländer aufhebt.In Russland ist jedoch noch kein Anzeichen für einen Rückgang der Zahl der Corona-Infizierten zu erkennen. Dort wurden den zehnten Tag in Folge über 5.000 Corona-Neuinfektionen bestätigt.