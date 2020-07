Wirtschaft Geschäftsklima in Südkorea verbessert sich dritten Monat in Folge

Das Geschäftsklima in Südkorea hat sich erneut verbessert.



Im Juli konnte den dritten Monat in Folge eine verbesserte Stimmung gemessen werden.



Die koreanische Zentralbank teilte heute mit, dass der BSI im Juli bei 60 gestanden habe, vier Punkte höher als im Juni.



Es war der kräftigste Anstieg seit März letzten Jahres. Der Wert sei aber niedriger als im Dezember 2019 vor dem Corona-Ausbruch. Damals war ein Stand von 76 erfasst worden.



Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Befragten für die wirtschaftliche Entwicklung pessimistisch ist.



Ein Vertreter der Zentralbank sagte, dass sich der BSI zwar noch auf das Niveau vor der Corona-Krise erholen müsse, sich aber ganz sicher in einer Erholungsphase befinde.



Der Teilindex für das herstellende Gewerbe legte den Angaben zufolge um sechs Punkte im Vormonatsvergleich auf 57 zu. Es war der kräftigste Zuwachs seit Oktober 2013, als der Teilindex sechs Punkte gutmachen konnte.



Der Teilindex für das nicht-herstellende Gewerbe, darunter Restaurants sowie Groß- und Einzelhandel, kletterte laut der Zentralbank um zwei Punkte auf 62. Damit bestehe bereits seit vier Monaten ein Aufwärtstrend.