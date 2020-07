Präsidialamt dementiert geheime Einigung mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat die Existenz eines geheimen Abkommens mit Nordkorea dementiert.Im Zuge der parlamentarischen Anhörung zum designierten Geheimdienstchef Park Jie-won hatte die Partei für Zukunft und Integration (UFP) den Verdacht zur Sprache gebracht, dass Südkorea im Jahr 2000 Nordkorea die Bereitstellung von drei Milliarden Dollar versprochen habe. Park, seinerzeit Kulturminister, habe bei Gesprächen für die Organisation des ersten innerkoreanischen Gipfels das entsprechende Dokument unterzeichnet, hatte UFP-Fraktionschef Joo Ho-young behauptet.Yoon Do-han, der Chefsekretär für öffentliche Kommunikation im Präsidialamt, sagte am Mittwoch, er habe bei allen zuständigen Behörden wie Präsidialamt, Geheimdienst und Vereinigungsministerium nachgefragt. Jedoch existiere in der Regierung kein solches Dokument.Joo sagte, es wäre ein glücklicher Umstand, sollte keine geheime Einigung bestehen. Es wäre jedoch schwierig zu klären, ob der Verdacht wahr sei oder nicht. Er wolle den Sachverhalt weiter prüfen.Präsident Moon Jae-in überreichte am Mittwoch dem neuen Geheimdienstchef Park und dem neuen Vereinigungsminister Lee In-young die Ernennungsurkunden.