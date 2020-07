Innerkoreanisches Nordkorea: Kein einziger Corona-Infizierter im Land

Nordkorea hat erneut betont, dass es in dem Land noch keinen bestätigten Corona-Infektionsfall gebe.



„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb am Donnerstag, dass die Beschlüsse auf der erweiterten Dringlichkeitssitzung des Politbüros der Partei am 25. Juli befolgt werden müssten. Gleichzeitig betonte die Zeitung, dass bisher keine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in dem Land gemeldet worden sei.



Nordkorea wiederholte die Behauptung zwar seit dem Corona-Ausbruch im Januar in China immer wieder. Es ist jedoch das erste Mal, dass das Land die Position bekannt machte, nachdem es am Sonntag über einen Corona-Verdachtsfall berichtet hatte. Es hatte geheißen, dass ein Überläufer mit Covid-19-Symptomen am 19. Juli heimlich aus Südkorea zurückgekehrt sei.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte am Samstag eine Dringlichkeitssitzung des Politbüros einberufen und den höchsten Alarmzustand ausgerufen.



Nach Angaben des südkoreanischen Hauptquartiers für Katastrophenmanagement wurde der zurückgekehrte nordkoreanische Flüchtling in Südkorea weder als Corona-Infizierter bestätigt noch als Kontaktperson eingestuft.