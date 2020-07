Seoul Drama Awards finden am 10. September ohne Zuschauer statt

Photo : YONHAP News

Die 15. Auflage der Seoul International Drama Awards findet am 10. September in Seoul ohne Zuschauer statt.Bei der einzigen internationalen Preisverleihung für Fernsehserien in Südkorea werden Preise in den Kategorien wie internationaler Wettbewerb, internationale Einladung und koreanische Fernsehdramen vergeben.Trotz der Corona-Pandemie sind dieses Jahr 212 Produktionen aus 41 Ländern eingegangen, darunter 108 aus Asien und 75 aus Europa.Dieses Jahr wurde Shortform, eine Serie aus Episoden mit einer Länge von rund 30 Minuten, neu ins Programm aufgenommen. Insgesamt 37 Shortform-Produktionen wurden eingereicht.Die Seoul International Drama Awards (SDA) werden seit 2006 jedes Jahr vom Koreanischen Senderverein und dem SDA-Organisationskomitee veranstaltet.