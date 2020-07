Politik Südkorea spendet Südafrika Masken und Desinfektionsmittel

Die südkoreanische Regierung und Unternehmen haben der Republik Südafrika Masken und Desinfektionsmittel gespendet.



Die südkoreanische Botschaft teilte mit, am Mittwoch (Ortszeit) dem südafrikanischen Gesundheitsministerium 35.000 Masken und 1,2 Tonnen Desinfektionsmittel überreicht zu haben. Sie habe dabei die Hoffnung geäußert, dass das medizinische Personal, Soldaten und Polizisten, die sich um die Bekämpfung von Covid-19 an der Front bemühen, die Produkte verwenden würden.



Die Maskenspende erfolgte gemäß der Zusage von Präsident Moon Jae-in im Telefongespräch mit seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa am 24. April, den Teilnehmerstaaten des Koreakriegs Masken zur Verfügung zu stellen.



Zuvor wurden bereits südafrikanischen Kriegsveteranen und deren Angehörigen 5.000 Masken ausgehändigt.