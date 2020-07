Verteidigungsministerium: Keine Diskussion mit USA über Truppenabbau

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat die Position bekräftigt, dass Südkorea und die USA nicht über eine Reduzierung der US-Truppen in Korea diskutiert hätten.Es habe keine Diskussionen zwischen Südkorea und den USA über eine Anpassung der US-Truppenstärke in Korea gegeben, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher Moon Hong-sik am Donnerstag vor der Presse. Beide Länder teilten ein klares Verständnis über die Rolle und Bedeutung der US-Streitkräfte in Korea für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien.Die Äußerung erfolgte, nachdem US-Verteidigungsminister Mark Esper offiziell den Plan bekannt gemacht hatte, die US-Truppenstärke in Deutschland um ein Drittel auf 24.000 Mann zu reduzieren. 6.400 Soldaten würden in die USA zurückkehren, weitere 5.600 würden in andere europäische Länder verlegt.US-Präsident Donald Trump hatte den Plan darauf zurückgeführt, dass Deutschland nicht ausreichend Geld für die Verteidigung zahle. Daher meinen einige Beobachter, dass Washington gegenüber Südkorea einen Truppenabbau als Druckmittel für die Anhebung dessen Anteils an den Verteidigungskosten einsetzen könnte.In Südkorea sind laut Informationen derzeit rund 26.000 US-Soldaten stationiert.