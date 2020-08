Südkoreas erster Militärsatellit erreicht vorgesehene Umlaufbahn

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster militärischer Kommunikationssatellit Anasis-II hat seinen vorgesehenen Orbit erreicht.Die Behörde für Beschaffung von Wehrtechnik teilte mit, es sei festgestellt worden, dass Anasis-II heute um 7.11 Uhr koreanischer Zeit erfolgreich in die geostationäre Umlaufbahn in Höhe von 36.000 Kilometern gelangt sei.Der Satellit war am 21. Juli vom Kennedy Raumfahrtzentrum aus im US-Bundesstaat Florida abgeschossen worden.Das Militär wird das System im Oktober übernehmen, nachdem dessen Leistung getestet worden sei. Das Militär will den Satelliten dann mit acht Arten von Geräten am Boden verknüpfen, die unter Federführung der Behörde für Verteidigungsentwicklung konstruiert wurden. Noch in diesem Jahr soll die Funktionstüchtigkeit der Geräte getestet und bewertet werden.