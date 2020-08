EU empfiehlt schrittweise Aufhebung von Einreisebeschränkungen für zwölf Länder einschließlich Südkoreas

Photo : KBS News

Der Rat der Europäischen Union hat den Mitgliedsländern empfohlen, ihre Einreisebeschränkungen für Menschen aus zwölf Drittländern einschließlich Südkoreas aufzuheben.Der EU-Rat erneuerte am Donnerstag (Ortszeit) die entsprechende Länderliste. Die EU-Mitglieder sollten die Einreisebeschränkungen für die Länder auf der Liste an den Außengrenzen ab 31. Juli schrittweise aufheben. Darauf stehen neben Südkorea, Australien, Kanada, Georgien, Japan, Marokko, Neuseeland, Ruanda, Thailand, Tunesien, Uruguay und China.Eine Aufhebung für Einwohner in China ist jedoch nur möglich, sollte die chinesische Regierung Reisen von Europäern in die Volksrepublik erlauben.Der EU-Rat hatte am 30. Juni eine Liste von 15 Ländern bekannt gegeben, für die die Einreisebeschränkungen wegfallen sollten. Der Rat hatte am 16. Juli angesichts der Ausbreitung von Covid-19 Montenegro und Serbien aus der Liste gestrichen. Bei der Aktualisierung der Liste am Donnerstag wurde Algerien herausgenommen.