Vereinigungsministerium genehmigt Lieferung von Corona-Schutzgütern an Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat einer privaten Organisation die Lieferung von Gütern zur Covid-19-Eindämmung an Nordkorea genehmigt.Das Ministerium teilte am Donnerstag mit, den vom Institut für innerkoreanische Wirtschaftskooperation gestellten Antrag genehmigt zu haben. Die Organisation habe die Güter gemeinsam mit einer Gebietskörperschaft beschafft.Es handelt es sich um Diagnosekits und -geräte, Fieberthermometer, Desinfektionsmittel, Schutzanzüge und medizinische Schutzbrillen im Wert von 820 Millionen Won (knapp 689.000 Dollar). Es ist das erste Mal, dass Diagnosekits nach Nordkorea geschickt werden.Das Vereinigungsministerium hatte bereits Ende März die Lieferung von Handdesinfektionsmitteln im Wert von 100 Millionen Won erlaubt. Ende April erteilte es die Genehmigung für die Lieferung von Schutzanzügen im Wert von 200 Millionen Won.Diese Woche gab es einen Wechsel an der Spitze des Ministeriums. Dieses wird nun von Lee In-young geleitet.