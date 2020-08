Innerkoreanisches Nordkorea verhängt Quasi-Lockdown über Pjöngjang wegen Corona-Verdachtsfall in Kaesong

Nordkorea hat einen Quasi-Lockdown über Pjöngjang verhängt, nachdem ein Corona-Verdachtsfall in Kaesong gemeldet worden war.



„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, schrieb am Freitag, das Notfall-Hauptquartier für Seucheneindämmung der Stadt Pjöngjang habe an wichtigen Orten, darunter U-Bahn-Stationen, Fernbushaltestellen, Eingängen sowie Grenzpunkten, mehr Kontrollposten eingerichtet.



Der staatliche Radiosender KCBS berichtete, dass die Stadt Pjöngjang an etwa 40 Orten Kontrollposten neu eingerichtet habe und den Zugang zur Stadt beschränke.



Die Maßnahme dient offenbar dazu, zu verhindern, dass Pjöngjang, wo die meisten Eliten des Landes leben, in Unruhe gerate. Nach nordkoreanischen Angaben sei wegen der Rückkehr eines Überläufers mit Covid-19-Symptomen aus Südkorea nach Kaesong die Gefahr der Einschleppung von Covid-19 gestiegen.



Nordkorea behauptet jedoch weiterhin, dass es keinen Corona-Infektionsfall im Land gebe. „Rodong Sinmun“ bekräftigte dies auch am Freitag.