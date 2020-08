Regierung will mit Rabattgutscheinen Konsum ankurbeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung will mit Rabattgutscheinen den Konsum anzukurbeln.Entsprechende Maßnahmen zur Belebung des Verbrauchs und der regionalen Wirtschaft gab die Regierung am Donnerstag bekannt.Vizefinanzminister Kim Yong-beom kündigte an, das Coupon-Projekt als dritten „Läufer im Staffellauf für die Förderung der Binnennachfrage“ nach den Corona-Geldern für alle Bürger und der Rabattkampagne Korea Donghaeng Sale voranzutreiben.Rabattgutscheine werden in acht besonders hart von Covid-19 betroffenen Bereichen ausgegeben, darunter Beherbergung, Tourismus und Agar- und Fischereiprodukte.18 Millionen Menschen, ein Drittel der Einwohner des Landes, würden davon profitieren. Es werde erwartet, dass ein Konsum im Volumen von einer Billion Won (842 Millionen Dollar) verursacht werde, sagte Kim.Die Herausgabe von Gutscheinen wird ab Ende Juli schrittweise erfolgen. Für die Verstärkung des Effekts will die Regierung Coupons vor allem um den 17. August, einen vorläufigen Feiertag, verteilen. Diese sollen vor allem für Besuche von Restaurants, Kinos und Ausstellungen genutzt werden können.