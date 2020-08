Regierung sieht deutliche Anzeichen für wirtschaftlichen Aufschwung

Photo : KBS News

Nach Einschätzung der Regierung sind in der Realwirtschaft im Juni klare Anzeichen für Verbesserungen zu erkennen gewesen.Die entsprechende Äußerung machte Vizefinanzminister Kim Yong-beom bei einer Sitzung am Freitag.Bezüglich des heute veröffentlichten Berichts des Statistikamtes zu Industrieaktivitäten im Juni sagte Kim, dass Verbesserungstendenzen sichtbar geworden seien. Alle Indizes auf der Produktions- und Ausgabenseite hätten sich verbessert. Die Chancen für einen Konjunkturaufschwung im dritten Quartal stiegen weiter, sagte Kim.Die Industrieproduktion wuchs im Juni um 4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, damit wurde erstmals seit sechs Monaten ein Plus verzeichnet. Der Präsenzindikator Cyclical Component of Composite Coincident Index, der die aktuelle Konjunkturlage widerspiegelt, sowie der vergleichbare Index für die künftige Konjunkturentwicklung stiegen erstmals seit fünf Monaten.An den Zahlen lasse sich deutlich erkennen, wie gut Südkorea verglichen mit anderen Ländern durch die Krise gekommen sei, äußerte Kim. Zugleich warnte er, dass die Krise weltweit noch im Gange sei. Die Regierung wolle sich nicht zurücklehnen und keine politischen Bemühungen scheuen, um im dritten Quartal eine eindeutige Konjunkturerholung bewirken zu können.