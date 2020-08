Südkorea meldet 36 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist auf über 30 geklettert, nachdem am Vortag die 20er-Marke unterschritten worden war.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag 36 Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land belaufe sich auf 14.305.14 neue Fälle sind lokale Infektionen, während 22 eingeschleppte Fälle erfasst wurden.Acht lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, vier in der Provinz Gyeonggi. Gangwon meldete zwei Fälle.Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus stieg um einen auf 301 an. Am Donnerstag wurden 51 weitere Infizierte genesen aus der Quarantäne entlassen, die Zahl der genesenen Patienten liegt nun bei 13.183.