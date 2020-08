Weitere südkoreanische Arbeiter aus Irak zurückgekehrt

Photo : KBS News

72 weitere südkoreanische Arbeiter sind am Freitagmorgen aus dem Irak zurückgekehrt.Vor einer Woche waren bereits 240 Landsleute aus dem vom Corona-Virus hart getroffenen nahöstlichen Staat ausgeflogen worden.Auch die heute am Flughafen Incheon eingetroffenen Arbeiter wurden gleich nach der Landung medizinisch untersucht. Personen mit Symptomen einer Corona-Infektion wurden umgehend getestet. Alle anderen werden in einer Quarantäne-Einrichtung auf Covid-19 getestet.Auch im Falle eines negativen Testergebnisses wird eine zweiwöchige Quarantäne verlangt.Es wird mit mehreren Infizierten in der Gruppe gerechnet. Letzte Woche war bei fast 80 der 293 Zurückgekehrten eine Infektion festgestellt worden.Da im Irak zuletzt 3.000 Neuinfektionen täglich gemeldet wurden, beschloss die Regierung, Arbeiter und Ingenieure auf dortigen Baustellen schnell zurückzuholen. Hierfür wurden Maschinen der Luftwaffe eingesetzt.